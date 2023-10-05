Сочи, Краснодарский край, 5 октября, 2023, 17:15 — ИА Регнум. Соединённые Штаты и Запад ведут себя по-хамски, в духе колониального мышления, но эта эпоха закончилась, заявил 5 октября президент России Владимир Путин, выступая на пленарной сессии ХХ заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай» в Сочи.

Кадр из видео Владимир Путин на пленарной сессии ХХ заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай» в Сочи

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