Сочи, Краснодарский край, 5 октября, 2023, 17:06 — ИА Регнум. Определенной части элит стран Запада всегда необходим враг, борьбой с которым можно объяснить необходимость силовых действий и экспансий, а также сохранения внутреннего контроля в системе гегемона. Об этом 5 октября заявил президент России Владимир Путин в ходе своего выступления на пленарной сессии форума «Валдай», проходящем в Сочи.

Григорий Сысоев/РИА Новости Президент РФ Владимир Путин

«Повторю, Западу всегда нужен враг, ну, определённой части западных элит. Нужен враг, борьбой с которым можно объяснить необходимость силовых действий и экспансий. Но он нужен и для сохранения внутреннего контроля в определённой системе этого самого гегемона, внутри блоков, внутри НАТО либо других военно-политических блоков. Враг есть, все должны сплотиться вокруг начальника», — сказал он.

Глава государства уточнил, что Запад пытается лепить образ врага из всех, кто не готов слепо идти за ним — из Китая, из КНДР, а в определённый момент и из Индии, с которой сейчас западные элиты заигрывают, что прекрасно понимают в России.

Как сообщало ИА Регнум, 5 апреля Путин рассказал о новой Концепции российской внешней политики. Он подчеркнул, что Россия не имеет предвзятых и враждебных намерений к кому бы то ни было. Кроме того, Москва продолжит выступать одним из центров мировой политики и поддерживать мировой баланс стабильности на основе конструктивной повестки, а также намерена активно проводить взвешенную многовекторную внешнюю политику.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков 1 июня заявил, что Россия в рабочих документах НАТО всегда фигурировала в качестве противника. Представитель Кремля подчеркнул, что этом нет ничего нового.