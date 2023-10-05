Сочи, Краснодарский край, 5 октября, 2023, 17:04 — ИА Регнум. Мирной жизни в Донбассе нет уже девять лет — по вине Запада и Украины. Но погибших детей Донбасса Западу не жалко, заявил 5 октября президент Владимир Путин на пленарном заседании международного дискуссионного клуба «Валдай».

Кадр из видео Владимир Путин

«На протяжении девяти лет [Донбасс] бомбили, стреляли, танки применяли», — сказал Путин.

Он отметил, что на Западе никто не считал, сколько в Донбассе погибло детей.

«Никто в других странах, особенно на Западе, не плакал по погибшим», — напомнил президент.

Россия начала спецоперацию, чтобы вернуть в Донбасс мир. Запад, напротив, помогает разжигать вооружённый конфликт, сказал президент.

Путин 12 сентября на Восточном экономическом форуме напомнил, что ВСУ ведут контрнаступление, причём украинское руководство не считается ни с какими потерями. В такой ситуации невозможно не отвечать на агрессию.

Запад снабжает Киев оружием, тем самым усугубляя конфликт, заявил президент России в июле на форуме будущих технологий «Вычисления и связь. Квантовый мир». За продолжение конфликта ответственны западные спонсоры Киева.