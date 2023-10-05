Челябинск, 5 октября, 2023, 17:56 — ИА Регнум. Шестиклассница выпала из окна третьего этажа школы в Челябинске, сообщило 5 октября местное издание «Вечерний Челябинск».

Яндекс. Карты Трехэтажная школа № 73, которая находится в Металлургическом районе Челябинска

Как рассказал один из свидетелей происшествия, школьница на перемене после 1-го урока забралась на подоконник открытого окна, а затем в шутку приблизилась к карнизу.

«В какой-то момент её нога соскользнула, и она просто полетела вниз», — сообщил очевидец.

Он добавил, что находившиеся рядом учащиеся побежали вниз по лестнице к девочке.

«Она была в сознании. Приехала скорая и ее увезла», — отметил очевидец.

По его словам, учитель находилась в классе и обсуждала в этот момент подготовку ко Дню учителя. Никто не ожидал, что шестиклассница заберётся на подоконник.

Ученицу госпитализировали с травмой позвоночника. Старший помощник прокурора области по связям со средствами массовой информации Наталья Мамаева заявила, что школу проверят на соблюдение безопасных условий пребывания в ней учащихся.

В Ульяновске в районе Заволжье 2 октября в школе № 64 сработала пожарная сигнализация. Среди детей возник переполох, и трое пятиклассников выпрыгнули из окна второго этажа.

Детей госпитализировали с переломами ног. Прокуратура начала проверку.