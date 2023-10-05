Москва, 5 октября, 2023, 18:38 — ИА Регнум. Учёные из Сеченовского университета разрабатывают генный препарат на основе вирусовдля лечения синдрома Ашера, генетического заболевания, которое характеризуется прогрессирующим снижением слуха и зрения. Об этом «Газете.Ru» рассказал заведующий лабораторией МГМУ Сеченова, занимающейся исследованиями, Александр Малоголовкин.

Monika Skolimowska/Global Look Press

«В качестве вирусных векторов мы используем безопасные для человека аденоассоциированные вирусы», — сказал он.

Заведующий лабораторией пояснил, что аденоассоциированные вирусы не размножаются в организме, не вызывают заболевание, а лишь доставляют генетический материал в клетки. По его словам, препарат не вернёт зрение пациентам, которые его утратили, однако лекарство поможет замедлить развитие слепоты при синдроме Ашера. Среди плюсов такого лечения Малоголовкин отметил возможность полностью остановить потерю зрения у тех, у кого нет проявлений этого генетического заболевания.

В университете рассказали, что исследователи отработали технологию получения вирусных векторов, их очистки и концентрирования. Помимо этого, учёным удалось создать уникальную генетическую конструкцию и «упаковать» её в вирусные векторы. Разработка прошла испытания в лабораторных условиях. Там учёные протестировали её на клеточной культуре пигментного эпителия сетчатки. Тесты показали работоспособность доставляемой копии гена в клетки. В начале 2024 года учёные планируют провести испытания на лабораторных животных.

При синдроме Ашера человек утрачивает способность ориентироваться в сумерках, а затем теряет периферическое зрение. Заболевание в последующем приводит к полной слепоте. Способного остановить этот процесс лекарства нет ни в России, ни в мире.

Как сообщало ИА Регнум, эндокринолог Татьяна Бочарова рассказала, что при дефиците витамина А в организме человека может произойти резкое ухудшение зрения. По её словам нехватка витамина А приводит к сухости роговицы и закупорке слезных каналов. Врач добавила, что ещё одно неприятное последствие дефицита витамина А — «куриная слепота», когда в тёмноте зрение снижается и человек не улавливает минимальный свет.