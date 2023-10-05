Москва, 5 октября, 2023, 16:35 — ИА Регнум. США подорвали мировую архитектуру контроля над вооружениями, заявил 5 октября глава российской делегации на переговорах в Вене Константин Гаврилов в эфире канала «Россия 24».

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Он выразил мнение, что сегодня контроля над вооружениями почти не существует. Виновники этого — США и их сателлиты, которые разрушили практически все основы и все обязывающие документы, принятые ОБСЕ.

«Я не говорю про глобальные договоры: здесь даже по лёгкому стрелковому оружию, о непередаче оружия в зоны конфликтов, — всё это полностью игнорируется», — сказал Гаврилов.

Он рассказал, что Россия регулярно предоставляет западным дипломатам кадры с уничтоженными образцами вооружения, поставленного на Украину.

В Пентагоне 29 сентября Россию и Китай назвали основными угрозами в области ядерного оружия. Об этом сказано в стратегии по противодействию оружию массового уничтожения. Эту угрозу, заявляют в Пентагоне, США наблюдают с 2014 года.

Глава МИД России Сергей Лавров 18 августа в интервью журналу «Международная жизнь» заявил, что ядерное оружие — единственная защита страны от существующих угроз безопасности на фоне политики, проводимой странами НАТО.

Заместитель российского министра иностранных дел Сергей Рябков 4 октября обвинил американское руководство в попытке не пустить делегацию из России на консультации «ядерной пятерки» (РФ, США, Китай, Великобритания и Франция) в Нью-Йорке, где проходит Генассамблея ООН, чтобы ущемить возможности Москвы высказать свою позицию.

Рябков четыре месяца назад, 3 июня, констатировал, что в сфере контроля над вооружениями сложилась тяжёлая ситуация. По его оценке, многие элементы существовавшей долгое время архитектуры безопасности находятся в полулетальном состоянии.