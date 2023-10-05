Москва, 5 октября, 2023, 16:23 — ИА Регнум. Для подразделений Вооружённых сил России, которые действуют в зоне спецоперации, сформировали девять резервных полков. Об этом 5 октября сообщил министр обороны России Сергей Шойгу в ходе совещания в штабе объединенной группировки войск.

Официальное интернет-представительство президента России

«Если возвращаться к контрактникам, у нас, как это и было решено Генеральным штабом, сформированы по каждой группировке резервные полки. На сегодняшний день у нас девять резервных полков, которые готовятся, и идёт их естественное, постоянное пополнение», — сказал он.

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Абсолютно все ведущие подготовку этих полков офицеры-инструкторы имеют за плечами боевой опыт, в их числе имеются военные, которые получили ранения и приняли решение вернуться на службу, отметил глава Минобороны.

Шойгу уточнил, что в числе добровольцев высокомотивированные люди, которые готовы к выполнению боевых задач, многие из них завершили полугодовой контракт, однако вернулись в строй во второй и даже в третий раз.

Министр также высоко отозвался о работе регионов по подготовке военных и добавил, что в этом смысле можно говорить про все субъекты Федерации.

«Кто-то отдельно готовит и принимает социальный пакет для семей, для наших военнослужащих, отдельно приравнивает добровольцев к этому, потому что их сложно сегодня уже отличить», — пояснил он.

Глава Минобороны подчеркнул, что сейчас идёт серьёзное объединение всех регионов страны, которые и оказывают очень большую гуманитарную помощь, и принимают участие в восстановлении новых регионов России.

Как сообщало ИА Регнум, 22 июня Шойгу доложил президенту России Владимиру Путину, что российские военные закончат формирование резервной армии и армейского корпуса к концу июня. Министр уточнил, что пять полков сформированы уже более чем на 60% и по технике, и по личному составу. Для формирования соединений на тот момент было поставлено 3786 единиц техники.

Глава Минобороны 3 июля заявил на селекторном совещании, что в рамках увеличения численности российских войск ведётся формирование органов управления Московского и Ленинградского военных округов, общевойсковой армии и армейского корпуса. Шойгу уточнил, что параллельно идёт плановая поставка вооружения, военной и специальной техники, а также подготовка военнослужащих и слаживание подразделений.