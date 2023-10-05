Эксперты призвали не искать здравый смысл в планах Латвии выслать россиян
Политолог Оленченко: власти Латвии искусственно генерируют русофобию, высылая россиян
Москва, 5 октября, 2023, 19:02 — ИА Регнум. Действующие власти Латвии искусственно генерируют русофобию, и искать здравый смысл в их действиях не стоит. Так в беседе с ИА Регнум старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко прокомментировал планы латвийских властей выслать из страны более трёх тысяч российских граждан.
Ранее управление по делам гражданства и миграции Латвии отправило российским гражданам, проживающим в республике, письма о том, что им нужно подать заявку на какой-либо вид на жительство либо уехать. Глава управления Майра Розе заявила, что только те россияне, которые подали заявки на постоянный вид на жительство и пробовали сдавать языковой экзамен могут рассчитывать на двухлетнее продление на повторную сдачу экзамена и на получение постоянного вида на жительство. Она подчеркнула, что те, кто ничего не делает, должны уехать.
«Искать здравый смысл в действиях нынешних политических деятелях Европы не очень благодарное занятие. И в более изощренной форме это проявляется у властей стран Прибалтики. И Латвия этим не выделяется. Это такая пещерная русофобия», — поделился мнением Оленченко.
Он отметил, что так действующие власти продолжают начатую ранее антироссийскую линию. Как напомнил политолог, сначала ввели запрет на российские СМИ, в том числе на трансляцию телеканалов, затем добавился запрет на въезд автомобилей с российскими номерами. Также, по словам Оленченко, в правящих кругах республики поговаривают и о повышении цен на выдачу виз россиянам.
«Разумных объяснений этому нет. В этом есть фанатизм и даже ожесточённость. Тем более что Латвия всегда была многонациональной, можно вспомнить её в 1918–1940 гг. Поэтому сказать, что в Латвии не привыкли к взаимодействию между разными национальностями нельзя. Это говорит о том, что нынешнее политическое руководство искусственно нагнетает и искусственно генерирует русофобию. И искусственно пытается создать сложности для населения», — отметил Оленченко.
По его мнению, в таких запретах и ограничениях кроется как политическая, так и гуманитарная проблема, на которую должны были бы реагировать и в Евросоюзе, и в ООН. Но ждать этого не приходится.
В свою очередь политолог, преподаватель факультета государственного управления МГУ Павел Тарусин увидел националистический вектор в действиях латвийского руководства.
«Русские для Латвии — пятая колонна. При стремительно сокращающемся туземном населении, массово откочевывающем в Европу, этнические русские становятся влиятельной политической и экономической силой. Поэтому наиболее активных его представителей решительно «зачищают», спроваживая в Россию. Тем самым сохраняется националист чешский вектор латышского политического пространства. Его изменение воспрепятствует торговле Ригой русофобии, ведь больше ей предложить Европе нечего», — отметил Тарусин.
По его мнению, если Латвия не будет поддерживать антироссийскую политику, то может даже потерять значительную часть финансов от Евросоюза, например, дотаций и субсидий, без которых республике будет сложно. Кроме того, Тарусин допустил, что высылка большого числа российских граждан, среди которых могут оказаться обеспеченные лица, приведёт к конфискации латвийскими властями собственности и активов высылаемых, что будет несомненной прибылью для не самой богатой прибалтийской страны.
18 сентября Майра Розе сообщила, что республику должны будут покинуть тысячи проживающих в ней граждан России, поскольку не сдадут экзамен по латышскому языку. По её оценке, из Латвии должны будут уехать 3600 человек.
Позднее, 28 сентября Сейм Латвии одобрил новую концепцию национальной безопасности, в соответствии с которой латвийским общественным СМИ с 1 января 2026 года запрещается вещание на русском языке. В ответ на это официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что решение властей Латвии запретить русский язык в СМИ — это грубейшая дискриминация и проявление шовинистического национализма. Она подчеркнула, что русский язык является основным средством общения для 40 процентов населения этой республики.
Как сообщало ИА Регнум, в Латвии с 12 сентября запретили въезжать в ЕС автомобилям с российскими номерами. В Еврокомиссии 10 сентября подтвердили, что в соответствии с санкционным законодательством въезд в страны содружества на автомобилях, зарегистрированных в России, будет считаться запрещённым импортом.