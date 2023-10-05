Москва, 5 октября, 2023, 19:02 — ИА Регнум. Действующие власти Латвии искусственно генерируют русофобию, и искать здравый смысл в их действиях не стоит. Так в беседе с ИА Регнум старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко прокомментировал планы латвийских властей выслать из страны более трёх тысяч российских граждан.

Иван Шилов ИА REGNUM

Ранее управление по делам гражданства и миграции Латвии отправило российским гражданам, проживающим в республике, письма о том, что им нужно подать заявку на какой-либо вид на жительство либо уехать. Глава управления Майра Розе заявила, что только те россияне, которые подали заявки на постоянный вид на жительство и пробовали сдавать языковой экзамен могут рассчитывать на двухлетнее продление на повторную сдачу экзамена и на получение постоянного вида на жительство. Она подчеркнула, что те, кто ничего не делает, должны уехать.

«Искать здравый смысл в действиях нынешних политических деятелях Европы не очень благодарное занятие. И в более изощренной форме это проявляется у властей стран Прибалтики. И Латвия этим не выделяется. Это такая пещерная русофобия», — поделился мнением Оленченко.

Он отметил, что так действующие власти продолжают начатую ранее антироссийскую линию. Как напомнил политолог, сначала ввели запрет на российские СМИ, в том числе на трансляцию телеканалов, затем добавился запрет на въезд автомобилей с российскими номерами. Также, по словам Оленченко, в правящих кругах республики поговаривают и о повышении цен на выдачу виз россиянам.

«Разумных объяснений этому нет. В этом есть фанатизм и даже ожесточённость. Тем более что Латвия всегда была многонациональной, можно вспомнить её в 1918–1940 гг. Поэтому сказать, что в Латвии не привыкли к взаимодействию между разными национальностями нельзя. Это говорит о том, что нынешнее политическое руководство искусственно нагнетает и искусственно генерирует русофобию. И искусственно пытается создать сложности для населения», — отметил Оленченко.

По его мнению, в таких запретах и ограничениях кроется как политическая, так и гуманитарная проблема, на которую должны были бы реагировать и в Евросоюзе, и в ООН. Но ждать этого не приходится.

В свою очередь политолог, преподаватель факультета государственного управления МГУ Павел Тарусин увидел националистический вектор в действиях латвийского руководства.

«Русские для Латвии — пятая колонна. При стремительно сокращающемся туземном населении, массово откочевывающем в Европу, этнические русские становятся влиятельной политической и экономической силой. Поэтому наиболее активных его представителей решительно «зачищают», спроваживая в Россию. Тем самым сохраняется националист чешский вектор латышского политического пространства. Его изменение воспрепятствует торговле Ригой русофобии, ведь больше ей предложить Европе нечего», — отметил Тарусин.

По его мнению, если Латвия не будет поддерживать антироссийскую политику, то может даже потерять значительную часть финансов от Евросоюза, например, дотаций и субсидий, без которых республике будет сложно. Кроме того, Тарусин допустил, что высылка большого числа российских граждан, среди которых могут оказаться обеспеченные лица, приведёт к конфискации латвийскими властями собственности и активов высылаемых, что будет несомненной прибылью для не самой богатой прибалтийской страны.

18 сентября Майра Розе сообщила, что республику должны будут покинуть тысячи проживающих в ней граждан России, поскольку не сдадут экзамен по латышскому языку. По её оценке, из Латвии должны будут уехать 3600 человек.

Позднее, 28 сентября Сейм Латвии одобрил новую концепцию национальной безопасности, в соответствии с которой латвийским общественным СМИ с 1 января 2026 года запрещается вещание на русском языке. В ответ на это официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что решение властей Латвии запретить русский язык в СМИ — это грубейшая дискриминация и проявление шовинистического национализма. Она подчеркнула, что русский язык является основным средством общения для 40 процентов населения этой республики.

Как сообщало ИА Регнум, в Латвии с 12 сентября запретили въезжать в ЕС автомобилям с российскими номерами. В Еврокомиссии 10 сентября подтвердили, что в соответствии с санкционным законодательством въезд в страны содружества на автомобилях, зарегистрированных в России, будет считаться запрещённым импортом.