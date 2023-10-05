Страсбург, Франция, 5 октября, 2023, 15:51 — ИА Регнум. Депутаты Европарламента призвали ввести санкции против Азербайджана из-за операции в Нагорном Карабахе. Соответствующую резолюцию приняли на пленарной сессии в Страсбурге.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Европарламент призывает ввести целевые санкции против лиц в правительстве Азербайджана», — говорится в сообщении.

По мнению евродепутатов, члены правительства Азербайджана ответственны за многочисленные нарушения прекращения огня и нарушения прав человека в Нагорном Карабахе.

Депутаты также призвали Евросоюз снизить зависимость от газа из Азербайджана, а в случае углубления напряженности в отношениях Баку и Армении — полностью прекратить импорт азербайджанской нефти и газа.

В документе парламентарии также раскритиковали главу европейской дипломатии Жозепа Борреляза игнорирование предупреждения Европарламента о негативном развитии ситуации в Карабахе. В этой связи депутаты призвали Евросоюз пересмотреть архитектуру безопасности ЕС в регионе Южного Кавказа.

Данную резолюцию поддержали 491 депутат, девять проголосовали против, 36 от голосования воздержались.

Отметим, что резолюции Европарламента по внешнеполитическим вопросам не являются юридически обязывающими.

Как сообщало ИА Регнум, в Нагорном Карабахе 19 сентября начались боевые действия. Минобороны Азербайджана объявило о проведении «антитеррористических мероприятий». На следующий день конфликтующие стороны договорились о перемирии и Степанакерт согласился на условия Баку.

В октябре 2022 года премьер Армении Никол Пашинян признал Нагорный Карабах частью Азербайджана на основании Алма-Атинской декларации 1991 года.

Пресс-секретарь премьер-министра Армении Назели Багдасарян сообщила 2 октября, что поток беженцев с территории Карабаха практически прекратился. Спорную территорию покинули 100 520 беженцев.

На фоне событий в Нагорном Карабахе Ереван и другие города Армении охватила волна протестов. Протестующие требовали отставки Пашиняна. Премьер-министр Армении 4 октября заявил, что готов подать в отставку, если это поможет нормализации ситуации в стране.

Президент России Владимир Путин, комментируя 12 сентября ситуацию в Нагорном Карабахе, подчеркнул, что власти Армении сами признали суверенитет Азербайджана над спорной территорией Карабаха.

По указу главы Нагорного Карабаха Самвела Шахраманяна с 1 января 2024 года Нагорно-Карабахская Республика прекратит существование.