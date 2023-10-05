Красногорск, 5 октября, 2023, 15:45 — ИА Регнум. В Истринском городском округе Подмосковья неизвестные попытались поджечь релейный шкаф на Московской железной дороге, сообщил источник ИА Регнум.

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После себя на месте преступления диверсанты оставили несколько бутылок из-под пива и тару с остатками зажигательной смеси. Железнодорожное оборудование не пострадало.

Инцидент произошёл накануне, 4 октября. Сотрудники железнодорожной станции «Снегири» при обходе заметили, что один из релейных шкафов пытались вскрыть и поджечь. Двери шкафа были отогнуты, виднелись следы горения, однако аппаратура внутри не пострадали.

22 сентября в Томской области был задержан подросток, пытавшийся осуществить диверсию на железной дороге. Молодой человек пытался поджечь релейный шкаф, используя «коктейль Молотова».

Как писало ИА Регнум, в последнее время по России прокатилась волна поджогов военкоматов и релейных шкафов на железных дорогах. Каждый раз виновниками оказывались либо пенсионеры, либо подростки. Причём зачастую предыстория у всех этих преступлений одинакова: обещание вознаграждения от неизвестных или угрозы. Как отмечали правоохранители и эксперты, за «разводом» россиян на преступления стоят украинские спецслужбы.