Петропавловск-Камчатский, 5 октября, 2023, 15:42 — ИА Регнум. Более 400 уникальных комплектов бронезащиты «Архангел-2» изготовили для участников СВО из Камчатского края. Оснащение бойцов на передовой губернатор Камчатки Владимир Солодов обсудил в ходе прямой линии. В том числе, он пообщался с производителями бронезащиты «Архангел-2».

Пресс-служба губернатора Камчатского края Уникальные комплекты бронезащиты для участников СВО с Камчатки

Руководители ОАО «Рустактика» отметили, что бронезащита прошла многократные испытания в войсках спецназа, ФСБ и других силовых ведомств. «Это, наверное, одна из самых современных легких и функциональных систем бронезащиты, мы используем самые передовые и современные материалы, имеем, наверное, один из самых легких весовых показателей. Хочу поблагодарить вас, Владимир Викторович, за заботу о бойцах», — отметили разработчики.

Солодов отметил, что бронезащитой обеспечены не только бойцы бывшего батальона «Камчатка», расформированного Минобороны РФ, но и бойцы штурмового отряда 40-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты. По словам губернатора, отзывы на такую экипировку он получает только положительные.

«Для нас главный приоритет — это сохранение жизни и здоровья наших ребят, мы всегда во время закупок именно это ставим во главу угла, и продолжим эту работу в прямом взаимодействии и с 40-й бригадой, и с 110-й, и 164-й бригадами, где наши жители несут свою службу», — добавил Солодов.