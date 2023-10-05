Дакка, 5 октября, 2023, 15:56 — ИА Регнум. Народ Бангладеш очень признателен России за то, что в республике появится атомная электростанция «Руппур», заявила 5 октября премьер-министр страны Шейх Хасина.

Михаил Метцель/POOL/РИА Новости

Она выразила благодарность российскому руководству и всем участникам проекта.

«А особенно хотела бы выразить признательность лично уважаемому президенту России Владимиру Путину», — заявила Хасина.

Она добавила, что основатель республики Шейх Муджибур Рахман хотел, чтобы АЭС в Бангладеш строила именно Россия.

В Бангладеш АЭС «Руппур» строят по проекту «Росатома» в 160 км от Дакки на восточном берегу реки Падма. Строительство началось в 2017 году.

Планируется ввести в эксплуатацию два энергоблока с реакторами типа ВВЭР-1200, каждый электрической мощностью по 1200 МВт. Ввод станции в эксплуатацию запланирован на 2024 год.

Путин и Хасина 5 октября в формате видеоконференции приняли участие в церемонии по случаю завоза российского ядерного топлива на первый энергоблок. Президент заявил, что благодаря АЭС Бангладеш выйдет на новый уровень энергобезопасности.