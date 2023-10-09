Красногорск, 9 октября, 2023, 19:12 — ИА Регнум. В медицинских учреждениях Московской области за год заменили почти 40 устаревших рентген-аппаратов. Обновление оборудования проходит в рамках трехлетней губернаторской программы и нацпроекта «Здравоохранение».

Пресс-служба министерства здравоохранения Московской области Около 40 устаревших рентген-аппаратов заменили в Подмосковье

Как рассказала первый зампредседателя правительства Московской области Светлана Стригункова, на данный момент в больницах региона заменили 37 устаревших рентген-аппаратов и флюорографов. Общая сумма работ оценивается в 700 миллионов рублей.

Так, в балашихинской больнице за два года обновили уже пять аппаратов, замена еще двух приборов планируется в следующем году. Стригункова отметила, что новые рентген-аппараты в поликлинике Балашихи произведены в России и предназначены для диагностики взрослых пациентов. Исследования с их помощью проводятся бесплатно при наличии полиса ОМС и направления от врача.

В рентгенологическом отделении балашихинской больницы подчеркнули, что цифровое оборудование снижает лучевую нагрузку на пациентов и персонал, обеспечивает более четкое изображение, регулировку процесса просмотра, а также устраняет необходимость проявления плёнок. Кроме того, пациенты могут получить заключение в электронном виде, без необходимости посещения поликлиники.