Рим, 5 октября, 2023, 15:29 — ИА Регнум. Процесс восстановления запасов вооружений, переданных Украине, займёт у Италии как минимум два года. Такую оценку дали компании, которые занимаются производством боеприпасов, сообщила газета Il Messaggero.

Klaus-Dietmar Gabbert/Global Look Press

В случае продолжения оказания военной помощи Киеву Рим рискует значительно истощить свои арсеналы, отметило издание. Поэтому, по данным газеты, прежде чем направить Украине очередной ― восьмой по счёту ― пакет военной помощи, министерство обороны республики проведёт тщательный анализ. Это займёт не дни и недели, а скорее месяцы.

Как сообщало ИА Регнум, 4 октября итальянский министр обороны Гуидо Крозетто заявил, что у Италии не осталось возможностей продолжать помогать Украине. По его словам, Киев постоянно обращается к Западу за помощью, и следует взвесить, что страна может дать из того, что просит Украина. Итальянский министр заявил, что Рим много помогал Киеву, в том числе поставками систем ПВО.

Поставки оружия и боеприпасов Украине значительно истощили запасы вооружения стран НАТО. Глава Военного комитета блока адмирал Роб Бауэр заявил, что они подходят к концу, и скоро Североатлантический альянс не сможет поставлять Киеву оружие. Дело в том, что государства альянса не наращивали производственные мощности, хотя ещё за семь лет до начала Россией спецоперации альянс увеличил финансирование военной сферы.

Военные отметил, что теперь, чтобы изменить ситуацию к лучшему, странам альянса следует интенсивнее производить вооружения, а тем, кто оказался не готов к помощи Украине, — модернизировать экономику.

Один из европейских чиновников на условиях анонимности заявил в беседе с Politico, что если страны Запада продолжат снабжать Киев оружием, пошатнётся их собственная безопасность.