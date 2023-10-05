Москва, 5 октября, 2023, 15:47 — ИА Регнум. Опрос показал, что средняя величина зарплаты учителей, которую россияне считают достойной, составляет 95 тысяч рублей в месяц, сообщил 5 октября сервис Superjob, ссылаясь на данные своего исследовательского центра.

Иван Шилов ИА REGNUM

В ходе опроса 28% респондентов сказали, что за одну ставку учителю нужно платить от 50 до 80 тысяч рублей в месяц, 23% назвали сумму в диапазоне 80—100 тысяч рублей. Ещё 17% респондентов считают, что педагогам необходимо платить от 100 до 150 тысяч рублей.

Авторы материала отметили, что усреднённый показатель, полученный в ходе опроса, в 1,5 раза выше реальной средней зарплаты учителя, которая в июне 2023 года составила 65 тысяч рублей. В Москве ожидания респондентов оказались ниже, чем реально получают московские учителя. Жители столицы в среднем поддержали зарплату в размере 125 тысяч рублей в месяц, а по данным Мосстата в июне она составила 135 тысяч.

Опрос проводили во всех федеральных округах России с 1 по 4 октября 2023 года. В нём приняли участие 1600 человек из 379 населённых пунктов. Опрашивали экономически активную часть населения в возрасте от 18 лет.

Как сообщало ИА Регнум, 5 октября в России отмечают День учителя. В стране в сфере образования, включая детские сады и вузы, работают 2,3 млн человек. Кроме того, 2023 год в стране объявили Годом педагога и наставника.

Президент России Владимир Путин поздравил учителей, наставников и педагогов с профессиональным праздником. Он назвал эту профессию благородной и важнейшей, а также призванием и миссией.

В июле Путин поручил Минкультуры совместно с Минпросвещения до 30 ноября представить предложения, как повышать престиж профессии педагога с помощью фильмов и социальной рекламы.