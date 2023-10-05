Симферополь, 5 октября, 2023, 15:31 — ИА Регнум. В Крым в пяти километрах от места высадки украинского десанта обнаружили тело одного из диверсантов. Об этом 5 октября рассказал глава республики Сергей Аксёнов.

Кадр из видео

«Ещё обнаружен один 200-й [погибший] украинец в экипировке в комбинезоне в пяти километрах от места высадки», — сказал он.

Глав региона отметил, что тело погибшего обнаружили несколько часов назад, и добавил, что так или иначе будут обнаружены все тела диверсантов.

Как сообщало ИА Регнум, Министерство обороны России 4 октября заявило о пресечении авиацией российских ВКС попытки высадки десанта ВСУ около мыса Тарханкут в Крыму. Украинские военные двигались к полуострову на быстроходном катере и трёх гидроциклах.

В тот же день ФСБ опубликовало видео допроса участника диверсионной группы. Тот заявил, что группа намеревалась установить флаг Украины на полуострове, чтобы в Киеве могли заявить, что в регион якобы проникло Главное управление разведки (ГУР) украинского министерства обороны.

ГУР Украины в тот же день опубликовало видеозапись попытки высадки украинских диверсантов в Крыму. На этих кадрах диверсанты ВСУ заявили, что провели свою акцию под лозунгом украинских националистов: «Крым будет либо украинским, либо безлюдным».

На следующий день, 5 октября, глава Украинской общины Крыма Анастасия Гридчина заявила, что считает фашизмом угрозу Главного управления разведки (ГУР) украинского минобороны сделать полуостров безлюдным. Она подчеркнула, что Киев не сможет запугать крымчан и пошатнуть внутриполитическую обстановку на полуострове.