Ереван, 5 октября, 2023, 15:16 — ИА Регнум. Глава минэкономики Армении Ваан Керобян заявил 5 октября, что проверки армянского коньяка на границе с Россией никак не связаны с политикой. По его словам, они не носят массового характера, поэтому не стоит «преувеличивать проблему».

Александр Рюмин/ТАСС

«Были взяты образцы из некоторых машин, ждём результатов лабораторной экспертизы. Другие машины проезжают мимо», — сказал он.

Однако при этом Керобян не стал отрицать, что у проверок есть конкретный повод.

«Я бы не сказал, что мы не знаем причину», — отметил он.

Глава минэкономики отметил важность армянской политики поддержки высокого качества национальной продукции.

Как сообщало ИА Регнум, 18 мая он предупредил россиян о потенциальной возможности остаться без армянского коньяка из-за остановки экспорта с Ереванского коньячного завода, принадлежащего компании Pernod Ricard. Концерн 12 мая сообщил о прекращении поставок алкоголя в Россию. Компании принадлежат такие бренды, как Chivas Regal, Jameson, Ballantine’s, Absolut, Olmeca, шампанское Mumm и Perrier Jouet и коньяк Ararat.

Позднее, 4 октября, Керобян оповестил, что российская сторона проверяет ввозимый из Армении коньяк, поэтому перевозчики вынуждены подолгу ожидать въезда на территорию страны, из-за чего грузы начали скапливаться на пропускном пункте «Верхний Ларс».