Москва, 5 октября, 2023, 15:09 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин наградил коллектив научно-исследовательского испытательного центра подготовки космонавтов орденом Гагарина, следует из указа президента «О награждении государственными наградами Российской Федерации».

Илья Питалев/РИА Новости Центр подготовки космонавтов имени Ю. А. Гагарина в Звездном городке Московской области

«Наградить орденом Гагарина коллектив <…> центра подготовки космонавтов Ю. А. Гагарина, Московская область», — говорится в документе.

В указе отмечается, что центр подготовки космонавтов удостоен этой награды за большой вклад в развитие отечественной космонавтики и создание уникальной системы подготовки космонавтов.

Как сообщало ИА Регнум, президент России Владимир Путин31 июля подписал указ о награждении замначальника управления Центра подготовки космонавтов, героя России Антона Шкаплерова орденом Гагарина. Из документа следует, что награда присуждена Шкаплерову за большой вклад в развитие пилотируемой космонавтики и мужество, проявленное при осуществлении длительного космического полёта на МКС.

Путин в конце мая 2023 года учредил новую государственную награду — орден Гагарина. Первым кавалером ордена Гагарина стала первая женщина-космонавт Валентина Терешкова. Орден она получила за выдающиеся заслуги в освоении космического пространства, мужество и самоотверженность, проявленные в ходе осуществления исторического пилотируемого полёта в космос.