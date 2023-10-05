Белгород, 5 октября, 2023, 15:07 — ИА Регнум. Житель села Дубовое в Белгородской области попытался в обход пунктов пропуска пересечь границу с Украиной, чтобы сдаться в плен ВСУ и пойти воевать против России, сообщил источник ИА Регнум.

Иван Шилов ИА REGNUM

Ныне безработный 28-летний Иван Иванович, который, судя по его соцсетям, ранее был трактористом, попытался в июле пробраться на Украину через село Муром. Однако ему помешали сотрудники ФСБ. Выяснилось, что мужчина планировал вступить в украинское подразделение «Легион «Свобода России» (террористическая организация, деятельность которой запрещена в РФ), а затем принять участие в боевых действия против ВС РФ.

4 октября следственный отдел УФСБ России по Белгородской области возбудил в отношении Ивана Ивановича уголовное дело сразу по нескольким статьям: ч.1 ст.30 (приготовление к преступлению), ст.275 УК РФ (госизмена) и ч.2 ст.205.5 (участие в террористической организации).

Как сообщало ИА Регнум, в августе в Иркутской области возбудили уголовное дело в отношении жителя Ангарска, которого заподозрили в сборе сведений для разведки Украины. Работник одного из производственных предприятий отправлял украинским спецслужбам фото одного из промышленных объектов.