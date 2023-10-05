Баку, 5 октября, 2023, 15:12 — ИА Регнум. Азербайджанские власти готовы к проведению переговоров в трёхстороннем формате Азербайджан — Армения — Евросоюз. Об этом 5 октября сообщил помощник президента республики Хикмет Гаджиев в соцсети Х (ранее Twitter).

Валерий Шарифулин / ТАСС Хикмет Гаджиев

«Азербайджан поддерживает трёхсторонний брюссельский процесс и региональную мирную повестку дня в формате Европейского союза, Азербайджана и Армении при содействии председателя Совета Европейского союза Шарля Мишеля», — написал он.

Гаджиев заявил, что в этом смысле Баку является автором множества мирных инициатив, и в том числе мирного договора между Азербайджаном и Арменией.

Как сообщало ИА Регнум, 4 октября президент Азербайджана Ильхам Алиев отказался от встречи с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, которая должна была состояться на пятистороннем саммите в испанской Гранаде.

В мероприятии также должны были участвовать президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Олаф Шольц и председатель Евросовета. Баку настаивал на участии в мероприятии Турции, однако Париж и Берлин не согласились на это. В Азербайджане в ответ заявили, что Франция и Германия таким образом сорвали переговоры в Испании.

Армия Азербайджана 19 сентября начала боевые действия на территории Карабаха, которые закончились через день согласием Степанакерта на условия Баку. После прекращения огня из Карабаха в Армению уехали более 100 тыс. вынужденных переселенцев. Глава Нагорного Карабаха Самвел Шахраманян 28 сентября объявил о прекращении существования республики с 1 января 2024 года.

Пашинян в октябре 2022 года на основе Алма-Атинской декларации 1991 года признал Нагорный Карабах частью Азербайджана. Президент России Владимир Путин 12 сентября подчеркнул, что армянское руководство официально признало непризнанную республику азербайджанской территорией.