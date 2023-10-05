Москва, 5 октября, 2023, 15:04 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин наградил актёра театра и кино Юрия (Гошу) Куценко орденом «За заслуги в культуре и искусстве». Указ о награждении 5 октября опубликовали на официальном портале правовой информации.

Денис Макаренко/РИА Новости Актер Гоша Куценко

Кроме того, таким же орденом Путин наградил актрису Российского государственного академического молодёжного театра Татьяну Шатилову.

«За заслуги в развитии отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную творческую деятельность», — говорится в указе о награждении.

Куценко родился 20 мая 1967 года в Запорожье. Он с 2008 года работает в Театре имени Моссовета. Актёр известен ролями в фильмах «Ночной Дозор», «Антикиллер», «Турецкий гамбит» и других.

Как сообщало ИА Регнум, Путин учредил орден «За заслуги в культуре и искусстве» в августе 2021 года. Им награждают за театральные постановки, кинофильмы и другие художественные произведения, заслужившие широкое общественное и профессиональное признание. Также орден вручают за изучение, сохранение и популяризацию российской культуры и культурного наследия народов России.