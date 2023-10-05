Уфа, 5 октября, 2023, 14:51 — ИА Регнум. Рабочего, упавшего с высоты около 1200 метров в устье ствола шахты «Скипо-Клетевая» на Учалинском горно-обогатительном комбинате (ГОК) в Башкирии, нашли мёртвым. Об этом 5 октября сообщили пресс-службе регионального главка МЧС России.

МЧС Башкортостан

«Один из рабочих упал на глубину примерно 1200 м. Его нашли, сейчас достают [тело]», — привело слова представителя пресс-службы ТАСС.

В Учалинском ГОК рассказали, что при падении погиб работник подрядной организации — 42-летний электрогазосварщик. Руководство предприятия выразило соболезнования родным и близким погибшего. Оно также намерено оказать полное содействие надзорным и правоохранительным органам в расследовании причин трагического инцидента.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 5 октября стало известно, что двое рабочих пострадали на шахте «Скипо-Клетевая» при демонтаже технологической конструкции. Ещё один рабочий пропал, и его поиски вели горноспасатели. На шахте не проводили эвакуацию, работу продолжали в штатном режиме.