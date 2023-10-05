Петропавловск-Камчатский, 5 октября, 2023, 14:46 — ИА Регнум. Губернатор Камчатского края Владимир Солодов поддержал инициативу о внесении изменений в краевой закон о предоставлении бесплатно земельных участков в собственность военнослужащих, добровольцев, лиц, проходящих (проходивших) службу в войсках Национальной гвардии РФ и членов их семей. Об этом глава региона заявил в ходе прямой линии.

Пресс-служба губернатора Камчатского края Прямая линия губернатора Камчатского края Владимира Солодова

«Я на самом деле удивлён, что закон приняли в такой редакции. Сейчас в нём две категории участников специальной военной операции имеют право на получение бесплатных земельных участков: лица, награждённые орденами и члены семей погибших участников СВО», — заявил Солодов. По его словам, в случае второй категории и родители, и дети должны быть включены в перечень тех, кто имеет право на получение земель. «Закон писали в прямом следовании федеральным нормативно-правовым актам. Но нужно делать это вдумчиво, и эту техническую недоработку мы быстро исправим», — подчеркнул он.

Пресс-служба губернатора Камчатского края Губернатор Камчатского края Владимир Солодов

Губернатор добавил, что есть ещё одна особенность закона: участники спецоперации, награждённые орденами, имеют право на получение участка только после того, как приобретут статус ветерана, после того, как вернутся домой. «Я считаю, что на самом деле это тоже неправильно. Если человек уже имеет право на участок, нужно не откладывать время его получения и дать возможность родственникам им заниматься», — добавил губернатор.

Пресс-служба губернатора Камчатского края Прямая линия губернатора Камчатского края Владимира Солодова

По словам главы региона, изначально к нему обратилась группа ветеранов с просьбой предусмотреть такую меру поддержки, потому что региональная ассоциация ветеранов готова заниматься вместе строительством и в целом коллективно осваивать эти участки. «И именно из этого я исходил, когда поддерживал данную инициативу. Поэтому думаю, что мы быстро исправим эти недоработки. Знаю, что в Елизовском районе подобрано несколько интересных, удобных площадок, которые готовы к выделению на них участков, и мы как можно быстрее начнём их выдавать», — сказал Владимир Солодов.