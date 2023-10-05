Москва, 5 октября, 2023, 14:54 — ИА Регнум. Видеозапись уничтожения в районе Артёмовска самоходной артиллерийской установки (САУ) американского производства М109А6 Paladin украинских войск опубликовало 5 октября Минобороны России.

Кадр из видео

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Украинскую САУ уничтожили артиллеристы группировки российских войск «Юг». Точное попадание привело к детонации боекомплекта и полному уничтожению самоходного орудия.

На кадрах, снятых с беспилотника, видно, как снаряд попадает в САУ, и происходит сильный взрыв.

Как сообщало ИА Регнум, 29 сентября советник главы ДНР Ян Гагин рассказал, что ВСУ потеряли более 20 военных во время безуспешных попыток пересечь железнодорожную ветку на южном фланге Артёмовска. Он уточнил, что противник попытался сделать это в вечернее и ночное время.

Гагин также 28 сентября заявил, что украинские военные из-за больших потерь перебросили в район Артёмовска часть группировки с краснолиманского направления. По его словам, ВСУ перекинули из-под Кременной (краснолиманское направление) существенную часть группировки в район Андреевки.