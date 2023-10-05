Москва, 5 октября, 2023, 14:30 — ИА Регнум. Российские пользователи Xiaomi массово пожаловались на сбои в работе техники. Как оказалось, причиной послужили неполадки в работе серверов компании.

Rafael Henrique/Global Look Press

В частности, сбоило приложение, с помощью которого можно управлять умным домом Mi Smart Home. Оно не подключалось и, соответственно, не давало возможности посмотреть камеры видеонаблюдения и включить робота-пылесоса или другие устройства. В российском представительстве Xiaomi вскоре сообщили о работе над устранением проблемы.

Портал DownRadar зафиксировал в общей сложности свыше 250 жалоб пользователей, в подавляющем большинстве москвичей и петербуржцев, а также жителей Ростовской, Воронежской и Свердловской областей.

Как сообщало ИА Регнум, в App Store 22 августа произошёл сбой. 90% пользователей пожаловалась на то, что приложение не открывалось, ещё 6% — на работу веб-версии магазина, а ещё 4% — на трудностей с авторизацией.

Роспотребнадзор 25 сентября назвал iPhone и другие смартфоны опасными для здоровья. Так в ведомстве прокомментировали заявление правительства Франции о намерении запретить продажу iPhone 12 из-за высокого уровня электромагнитного излучения. Роспотребнадзор подчеркнул, что опасно излучение от всех сотовых телефонов в целом, поэтому важно соблюдать правила безопасности при обращении с ними. В ведомстве добавили, что смартфоны не следует постоянно держать рядом с собой.

В беседе с ИА Регнум IT-эксперт и техноблогер Виктор Смирнов заявил, что ремонтировать старые бюджетные смартфоны не целесообразно, потому что некоторые нарушения указывают на то, что скоро аппарат полностью придёт в негодность. Среди таких показателей Смирнов выделил произвольное выключение при заряженной батарее или повторяющиеся перезагрузки с зависанием.