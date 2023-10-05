Москва, 5 октября, 2023, 14:29 — ИА Регнум. За прошедшие сутки в зоне проведения специальной военной операции Вооружённые силы Украины (ВСУ) потеряли до 250 военных на двух направлениях ― краснолиманском и купянском. Об этом 5 октября сообщили в Министерстве обороны.

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На краснолиманском направлении российские военные уничтожили до 80 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, на купянском ― до 170 человек. Поражение живой силе противника ВС России нанесли в районах Новосёловского в ЛНР, Тимковки и Синьковки Харьковской области, а также Кузьмина в ЛНР, Торского и Григоровки ДНР.

Также подразделения группировки войск «Центр» при поддержке авиации и артиллерии на краснолиманском направлении отразили две атаки в районе Червоной Дибровы в ЛНР. Позиция российских сил пытались атаковать штурмовые группы 63-й, 67-й механизированных бригад ВСУ.

Как сообщало ИА Регнум, 5 октября Минобороны показало работу тяжёлых огнемётных систем «Солнцепёк», которые нанесли удар по укреплениям и опорным пунктам Вооружённых сил Украины в лесном массиве на купянском направлении.

В тот же день артиллерия группировки войск «Запад» Вооружённых сил России сорвала попытку ротации подразделений 25-й воздушно-десантной бригады ВСУ на передовых позициях в районе Берестового на купянском направлении. В ходе контрбатарейной борьбы противник потерял самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика» в районе Лозовой и один миномётный расчёт в районе Двуречного.