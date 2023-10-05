Сыктывкар, 5 октября, 2023, 15:54 — ИА Регнум. Электроподстанцию попытались поджечь возле аэропорта Сыктывкара, возбуждено уголовное дело о покушении на теракт.

Syktyvkaretz Международный терминал аэропорта Сыктывкар

Как рассказал источник ИА Регнум, утром 4 октября специалисты при обходе обнаружили вскрытой металлическую решетку вентиляционного канала, находящуюся на тыльной стороне трансформаторной подстанции в 25 м от аэропорта. По словам одного из инженеров, из вентиляции сильно пахло бензином.

Как стало известно, в одном из помещений подстанции находятся блоки управления приводными радиомаяками, которые используются для навигации самолётов при взлёте и посадке.

Прибывшие на место правоохранители установили, что злоумышленники через вентиляционное отверстие спустили в помещение канистру с бензином, а затем попытались поджечь.

Возгорания не последовало.

СК по республике Коми возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 205 УК РФ (покушение на террористический акт). В настоящее время удалось установить и задержать подозреваемых. Ими оказались трое подростков. Им грозит от 12 до 20 лет лишения свободы.

Как сообщало 5 октября ИА Регнум, «пивные диверсанты» попытались поджечь релейный шкаф в Московской области. Осуществить задуманное у них не получилось. На месте происшествия нашли несколько бутлок из-под пива.