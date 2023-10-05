Москва, 5 октября, 2023, 14:48 — ИА Регнум. В Госдуму внесли уточняющие поправки в закон о выборах президента. Об этом 5 октября сообщил глава Комитета нижней палаты парламента по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.

Дарья Антонова ИА REGNUM

«Это точечная донастройка системы, которая была необходима», ― сказал глава комитета Госдумы.

Крашенинников подчеркнул, что документ не предусматривает никаких радикальных изменений.

Он объяснил, что поправки синхронизируют изменения в избирательном законодательстве в части единого подхода к выборам всех уровней власти. В частности, устанавливается, что на заседания избирательных комиссий могут аккредитовать представитей СМИ, работающих в редакциях на основании трудового договора. Помимо этого, в документе речь идёт о регулировании фото — и видеосъёмки на избирательных участках. Также в законопроекте прописали сохранение конфиденциальности персональных данных, содержащихся в списках избирателей и прочих документах.

Кроме того, в тексте законопроекта говорится, что в случае наличия судимости у кандидата в избирком нужно будет предоставить соответствующий документ.

Поправки в закон, помимо прочего, регулируют вопросы оплаты труда членам комиссий и устанавливают предельную стоимость изготовления агитационных материалов, не превышающую двух процентов от прожиточного минимума на душу населения на единицу продукции.

Документ № 451 801-8 опубликовали в думской базе. В нижнюю палату парламента законопроект внесли председатели комитетов по законодательству Госдумы и Совета Федерации Павел Крашенинников и Андрей Клишас, а также группа депутатов и сенаторов.

В сентябре глава Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Элла Памфилова объявила о начале подготовки к выборам президента России, которые пройдут в марте 2024 года. Она также заявила, что выборы главы государства должны пройти достойно, и ЦИК сделает для этого всё необходимое.

До этого Памфилова заявила, что Запад собирается сорвать выборы президента России в 2024 году и уже готовится осуществить свои планы. По её словам, западные страны, в первую очередь США, выделили огромные средства для этой цели.

Замглавы Центризбиркома Николай Булаев в июле пригласил глав избирательных органов стран СНГ наблюдать за выборами президента России.

В сентябре пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков напомнил, что Владимир Путин еще не делал заявлений по поводу своего участие в выборах главы государства в 2024 году.