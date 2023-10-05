Стокгольм, 5 октября, 2023, 14:11 — ИА Регнум. Лауреатом Нобелевской премии по литературе стал норвежский драматург Юн Фоссе. О его победе 5 октября говорится в пресс-релизе Нобелевского комитета академии наук Швеции.

Boris Roessler/dpa/picture-alliance /ТАСС Норвежский писатель Юн Фоссе

«Нобелевская премия по литературе 2023 года достается Юну Фоссе за его новаторскую драму и прозу, которые озвучивают нереальное», — сообщается в релизе.

Постоянный секретарь Шведской академии Матс Мальм, объявлявший имя лауреата, заявил, что драматург ехал в машине на дачу, когда получил сообщение о награждении.

Фоссе стал первым норвежцем за 95 лет, получившим Нобелевскую премию по литературе. В предыдущий раз это произошло в 1928 году, и лауреатом была Сигрид Ундсет. До неё «Нобелевку» по литературе норвежцы получили дважды — это были Бьёрнстьерне Бьёрнсон в 1903-м и Кнут Гамсун в 1920-м.

Первая публикация Фоссе состоялась в 1983 году, это был роман «Красное, чёрное». Его первая пьеса «И мы никогда не расстанемся» вышла в 1994 году. В 1995 году он получил норвежскую премию Ибсена на драму «Имя». В общей сложности он стал автором почти трёх десятков произведений.

Фоссе стал первым, кто получил престижную награду за работы на нюнорске — одной из двух форм норвежского языка.

В 2022 году Нобелевскую премию по литературе получила французская писательница Анни Эрно, в 2021 году — танзанийский писатель Абдулразак Гурна.

Как сообщало ИА Регнум, 4 октября Нобелевский комитет наградил за открытия в химии выходца из СССР Алексея Екимова и американцев Мунги Бавенди и Луиса Брюса за открытие и синтез квантовых точек.

Нобелевскую премию по физике присудили за исследование электронов и света. Её получили франко-американский исследователь Пьер Агостини, венгеро-австрийский учёный Ференц Крауз и Анн Л’Юилье из Франции.