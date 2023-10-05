Ханты-Мансийск, 5 октября, 2023, 14:07 — ИА Регнум. В Ханты-Мансийском автономного округе — Югре наращивают производственную мощность флагманского актива «Газпром нефти»: «Газпромнефть-Хантос» ввел в эксплуатацию вторую очередь установки подготовки нефти (УПН) на месторождении имени Александра Жагрина. Об этомсообщила пресс-служба предприятия.

Пресс-служба «Газпром нефти» На месторождении Жагрина в ХМАО-Югре увеличили мощность оборудования

Запуск нового комплекса позволит увеличить объемы добычи с 5,5 до 8 млн тонн нефти в год. Установка предназначена для приема продукции скважин, отделения нефти от воды, попутного нефтяного газа и других примесей. Она дополнит уже существующий объект, запущенный на промысле в прошлом году . Пропускная способность таких установок напрямую влияет на объемы добычи.

При проектировании и строительстве второй очереди УПН применяли 3D-моделирование и придерживались высоких стандартов производственной и экологической безопасности.

Как подчеркнул Сергей Федоров, генеральный директор «Газпромнефть-Хантоса», месторождение имени Александра Жагрина — стратегический актив «Газпром нефти» в ХМАО-Югре. Он уникален по объемам запасов и масштабам технологических вызовов. Здесь находятся как традиционные залежи, так и трудноизвлекаемые запасы.

«На подготовку месторождения к промышленной разработке потребовалось всего два года, что существенно опережает среднеотраслевые темпы реализации подобных сложных проектов. Ключом к быстрому освоению стала стратегия эффективного ввода запасов в разработку и современные цифровые технологии, применение которых помогло в максимально короткие сроки запустить инфраструктуру», — резюмировал он.

Новый комплекс позволит не только обеспечить рост добычи на месторождении имени Александра Жагрина, но и приступить к разработке других активов кластера «Зима», объединяющего 8 лицензионных участков компании.