Санкт-Петербург, 5 октября, 2023, 14:05 — ИА Регнум. Отопление в Санкт-Петербурге включат 6 октября в 12.00. Регулярное отопление заработает по всему городу, сообщила 5 октября пресс-служба городского правительства.

Иван Шилов ИА REGNUM

Синоптики пообещали петербуржцам стремительное похолодание, поэтому с началом отопительного сезона власти решили не ждать. Глава города Александр Беглов отметил, что топливо запасено в достаточном объёме, и Петербург полностью готов к снижению температуры воздуха.

При этом уже со 2 октября отопление включили в городских детских садах, школах и учреждениях здравоохранения и соцзащиты.

Как сообщало ИА Регнум, в Москве отопление включили раньше, 3 октября. Как заявил заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Пётр Бирюков, в этом году это случилось значительно позже, чем в прошлом, из-за тёплого сентября. Первыми отопление также получили социальные учреждения, детсады и школы, а затем жилые дома и офисные здания.

После этого научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд пообещал москвичам кратковременное однодневное потепление, но с дождями, грозами и ветром. По его словам, температура 18-20 градусов тепла характерна для июня, но сильный ветер и грозовые условия не до конца дадут это прочувствовать.