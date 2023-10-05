Москва, 5 октября, 2023, 13:58 — ИА Регнум. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России направила в 32 вертикально интегрированные и независимые компании письма с требованием снизить розничные цены на топливо на автозаправочных станциях (АЗС). Об этом 5 октября пресс-служба ведомства.

Vladimir Baranov/Global Look Press

«В случае отсутствия принятых мер со стороны организаций служба будет рассматривать их как признаки нарушения антимонопольного законодательства», — говорится в сообщении.

В ФАС также отметили, что ведомство возбудило шесть дел в пяти регионах по подозрению в нарушении Закона о защите конкуренции. Специалисты анализируют всю цепочку ценообразования от закупки у производителя до продажи конечным потребителям.

Как сообщало ИА Регнум, правительство России для стабилизации цен на автомобильное топливо 21 сентября ввело временное ограничение на экспорт бензина и дизельного топлива. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал меру своевременной. Он сообщил, что она будет действовать столько, сколько потребуется для обеспечения стабильности на внутреннем топливном рынке.

Вице-премьер Александр Новак 4 октября заявил, что после введения запрета на экспорт топлива биржевые цены на него снизились на 16-20%. Он добавил, что цены стали снижаться почти во всех регионах России.