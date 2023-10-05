Вашингтон, 5 октября, 2023, 13:50 — ИА Регнум. Франция ведёт переговоры с Латвией о передаче республике истребителей. Об этом со ссылкой на источники 5 октября сообщило американское агентство Bloomberg.

Ssgt. Corey Hook/Global Look Press

В материале отмечается, что, когда в начале года власти Эстонии обнародовали планы по приобретению миллиона патронов для Украины, первыми они представили его именно французам.

Собеседник издания напомнил, что в конце года Франция планирует передачу истребителей Литве в рамках миссии Североатлантического альянса по воздушному патрулированию.

«Франция обсуждает с Латвией такой же шаг», ― добавил источник.

Как сообщало ИА Регнум, в марте в Литве и Германии заявили о намерении усилить восточный фланг НАТО путём увеличения числа дислоцированных систем противовоздушной обороны и истребителей.

Ранее в рамках миссии НАТО для охраны воздушного пространства над прибалтийскими странами Франция разместила на территории Литвы четыре многоцелевых истребителя Rafale.

На пресс-конференции в Таллине 26 мая канцлер Германии Олаф Шольц заверил, что в случае военного нападения на страны Прибалтики Германия защитит их.