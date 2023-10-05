Мелитополь, 5 октября, 2023, 13:51 — ИА Регнум. Подразделения Вооружённых сил России, сосредоточив артиллерию и другие силы и средства, заняли выгодные позиции в районе Работино в Запорожской области. Об этом 5 октября рассказал журналистам губернатор региона Евгений Балицкий.

Алексей Коновалов/ТАСС

«В принципе, Работино — это серая зона, и наши войска спокойно удерживают [позиции], с правого, с левого холма от Работина отрабатываем по противнику. Позиции имеем сегодня выгодные», — сказал он.

Глава области уточнил, что в данный момент украинская армия находится в ложбине, в низине, и отметил, что у российских военных сосредоточено в районе много сил и средств, в первую очередь — артиллерии, которая наносит удары по противнику.

«Поэтому имеем выгодные позиции, нас устраивает то положение, которое мы имеем. Мы находимся на холмах, противник заходит в ложбину, и мы по ложбине отрабатываем артиллерией. Позиция у нас выгодная, нас это устраивает», — добавил Балицкий.

Как сообщало ИА Регнум, 3 октября стало известно, что российская армия нанесла ВСУ мощный контрудар на участке Работино ― Вербовое. В результате этого киевские войска оставили значительное количество позиций к северу от Новопрокоповки и отступили на исходные позиции. По отступающей украинской армии активно работала артиллерия, применяли также авиабомбы ФАБ-250/500 с модулем планирования и коррекции.

Ранее в этот же день глава Минобороны России Сергей Шойгу заявил, что российская армия значительно ослабила боевой потенциал ВСУ, нанеся серьёзный урон. Министр отдельно отметил успехи нескольких российских полков и бригад, действующих в зоне СВО. Он также указал на попытки ВСУ прорваться в районах Вербового и Работино, которые остались неудачными.