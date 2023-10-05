Петропавловск-Камчатский, 5 октября, 2023, 13:32 — ИА Регнум. Бойцы 110-й гвардейской ордена Республики отдельной мотострелковой бригады, которая находится на линии боевого соприкосновения в ДНР, подключились к прямому эфиру губернатора Камчатского края Владимира Солодова. Они рассказали об обстановке на передовой, а также поблагодарили главу региона за поддержку.

Пресс-служба губернатора Камчатского края Губернатор Камчатского края Владимир Солодов

«Боевой дух отличный, парни работают, всё хорошо», — сказал боец. «Владимир Викторович, хочу поблагодарить вас, за недавно полученную партию дронов, они уже работают на позициях», — добавил он.

Солодов сообщил, что готов выслушать все просьбы камчатских военнослужащих и помочь в случае необходимости. «Зима, пусть и не такая суровая, как на Камчатке, не за горами, и мне важно, чтобы у вас была зимняя экипировка», — сказал губернатор. «Если чего-то будет не хватать, давайте мы заблаговременно закупим, чтобы подготовить вас к зиме. Мы в обязательном порядке откликаемся на ваши просьбы и будем продолжать в том же духе, а вы, главное, берегите себя», — подчеркнул Солодов.

Пресс-служба губернатора Камчатского края Бойцы из ДНР подключились к прямому эфиру губернатора Камчатского края Владимира Солодова

Бойцы добавили, что ситуация с выплатами стабилизировалась и рассказали об оснащении. «У нас всего хватает в полном объёме. Позиции также снабжаем наперёд, чтобы, если, к примеру, боец где-то потерял аптечку, она была там», — сказал военнослужащий.

Губернатор передал слова поддержки военнослужащим отдельной гвардейской краснознамённой 40-й бригады морской пехоты и бойцам 164-й мотостелковой бригады. «Вы — наши настоящие герои, мы делаем всё возможное, чтобы вас поддержать и будем продолжать это делать. Это наша обязанность. Ребята, держитесь и будьте уверены, что мы всё сделаем для вас и ваших семей. Главное, берегите себя и поскорее возвращайтесь домой целыми и невредимыми. Мы все вас очень ждём», — сказал Владимир Солодов.

Пресс-служба губернатора Камчатского края Бойцы из ДНР подключились к прямому эфиру губернатора Камчатского края Владимира Солодова

В ходе прямой линии губернатор Камчатки также ответил на волнующие граждан вопросы. Ответы на те вопросы, которые не войдут в прямой эфир, камчатцы получат в индивидуальном порядке.