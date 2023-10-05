Гранада, Испания, 5 октября, 2023, 13:30 — ИА Регнум. Евросоюз не сможет компенсировать Украине приостановленную Соединёнными Штатами помощь, заявил 5 октября глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель.

Иван Шилов ИА Регнум

«Конечно, мы можем сделать больше, но США незаменимы для помощи Украине. Моя надежда, надежда украинцев на то, что США будут искать пути возобновления поддержки Украины», — сказал он на саммите Европейского политического сообщества в Гранаде.

Как сообщало ИА Регнум, Сенат США 30 сентября одобрил проект временного финансирования страны без включения в него пункта о финансировании Киева. Президент Джо Байден подписал его на следующий день.

В тот же день, во время визита на Украину, Боррель пообещал, что Киев не останется без помощи ЕС вне зависимости от экономической обстановки в США. Он признал, что ВСУ испытывают большие трудности из-за хорошей российской обороны, но помощь европейских партнёров, по его словам, от этого никак не зависит.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя эти сообщения, отметил, что американская вовлечённость в украинский конфликт в любом случае не прекратится, а отсутствие в бюджете расходов на Киев он назвал временным.

Вечером 2 октября представитель Госдепа Мэтт Миллер сообщил о заморозке долгосрочных контрактов о помощи Украине из-за отсутствия финансирования. По его словам, американская сторона сейчас способна оказать оборонную помощь только в краткосрочной перспективе.