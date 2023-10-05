Варшава, 5 октября, 2023, 13:52 — ИА Регнум. В течение последних восьми лет Польша нарастила численность своих Вооружённых сил до 186 тысяч военнослужащих. Об этом 5 октября написал министр обороны республики Мариуш Блащак в микроблоге.

Jakob Ratz/Global Look Press

«У нас уже более 186 тысяч солдат с оружием в руках. Мы последовательно создаем сильнейшую сухопутную армию в Европе», — написал он.

Как сообщало ИА Регнум, 10 мая Блащак пообещал, что сухопутная армия республики через два года станет сильнейшей в Европе. Он также назвал главным потенциальным противником Польши Россию.

Замглавы минобороны Польши Войцех Скуркевич 25 октября 2022 года заявил, что власти страны намерены увеличить численность армии до 300 тыс. человек. По его словам, это должно произойти в 2035 году. На тот момент численность польской армии страны возросла до 160 тыс. военных.

Министр обороны России Сергей Шойгу 9 августа заявил, что польские власти начали масштабные закупки вооружений у США, Великобритании и Южной Кореи. Он уточнил, что это касается танков, артиллерийских систем, средств ПВО/ПРО и боевой авиации.