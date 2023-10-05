Водителя Mercedes, сбившего двух детей в Москве, лишают гражданства России
Москва, 5 октября, 2023, 13:21 — ИА Регнум. Водителя «Мерседеса», который сбил в центре Москвы шесть человек, в том числе двоих детей, хотят лишить российского гражданства. Об этом сообщил источник ИА Регнум.
Как рассказал собеседник агентства, виновником аварии оказался уроженец Азербайджана Фарид н., который получил гражданство России в 2020 году. Прошение о лишении приобретённого гражданства за совершённое преступление уже направлено следователями в миграционное ведомство. Известно, что у мужчины двое детей и он работал таксистом.
Авария произошла на Тверском бульваре вечером 29 сентября. «Мерседес» выехал на тротуар и сбил группу пешеходов. Пострадали шесть человек, среди которых дети 2013-го и 2011-го годов рождения. Пострадавшие были госпитализированы, их жизни ничего не угрожает
Сам водитель после ДТП от медосвидетельствования отказался. В настоящее время возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств. Кроме того, дело могут передать в главное следственное управление СК России.