Москва, 5 октября, 2023, 13:21 — ИА Регнум. Водителя «Мерседеса», который сбил в центре Москвы шесть человек, в том числе двоих детей, хотят лишить российского гражданства. Об этом сообщил источник ИА Регнум.

Иван Шилов ИА Регнум

Как рассказал собеседник агентства, виновником аварии оказался уроженец Азербайджана Фарид н., который получил гражданство России в 2020 году. Прошение о лишении приобретённого гражданства за совершённое преступление уже направлено следователями в миграционное ведомство. Известно, что у мужчины двое детей и он работал таксистом.

Авария произошла на Тверском бульваре вечером 29 сентября. «Мерседес» выехал на тротуар и сбил группу пешеходов. Пострадали шесть человек, среди которых дети 2013-го и 2011-го годов рождения. Пострадавшие были госпитализированы, их жизни ничего не угрожает

Сам водитель после ДТП от медосвидетельствования отказался. В настоящее время возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств. Кроме того, дело могут передать в главное следственное управление СК России.