Москва, 10 октября, 2023, 10:24 — ИА Регнум. Отечественные компании получили сертификат «Сделано в России» более чем на 600 видов продукции. Об этом сообщила генеральный директор Российского экспортного центра (РЭЦ) Вероника Никишина.

Цитата с сайта exportcenter.ru Бренд «Сделано в России»

По её словам, получение такого сертификата — это не только способ для российских компаний ещё раз подтвердить качество, но и возможность получить помощь в продвижении продукции под «зонтиком» бренда на приоритетных рынках.

«В том числе, это специальные рекламные кампании, брендирование профиля товара в национальных онлайн-магазинах РЭЦ, маркетинговые активности, в том числе в социальных и в торговых сетях, и многое другое», — подчеркнула руководитель РЭЦ.

Число участников программы «Сделано в России», разработанной РЭЦ в рамках решения задач нацпроекта «Международная кооперация и экспорт», будет только расти. В этом уверен руководитель экспертной группы «Экспорт товаров и услуг» в рамках программы «Трансформация делового климата» Виктор Вексельберг. «Мотором эффективного продвижения продукции будет оставаться совместная плодотворная работа бизнеса и власти на базе нашей экспертной группы по устранению административных барьеров, стоящих на пути экспорта», — отметил он.

Президент общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА России» Александр Калинин видит взаимосвязь господдержки экспортёров в лице РЭЦ с ростом экспортной активности. По его словам, спрос на запуск системных мер для тех производителей, которые будут работать под единым брендом «Сделано в России», точно есть — например, в Китае. Как нельзя кстати, по мнению Калинина, пришёлся и перезапуск бренда «Сделано в России».

«Считаю, что бренд «Сделано в России» должен звучать на национальных языках наших партнеров: например, на китайском для рынка КНР, на французском — для франкоговорящих регионов Африки и так далее», — подчеркнул Калинин. Также он считает крайне важным сохранить логистическую субсидию и увеличить её. «Это необходимо, чтобы разворот на юг и восток продолжался», — добавил он.

Программа «Сделано в России» позволяет производителям любой несырьевой продукции получить высокий статус и известность товаров по всей стране и за рубежом. Под «зонтиком» продвигаются четыре улучшенных свойства отечественной продукции: органическое происхождение, экологичность, энергоэффективность и надежность. Лучших экспортеров страны — победителей Всероссийской премии в области международной кооперации и экспорта «Экспортер года 2023» — назвали на заседании конкурсной комиссии 3 октября в Москве.

По словам председателя конкурсной комиссии — первого заместителя председателя правительства РФ Андрея Белоусова, номинанты прошли жесточайший отбор, хорошую школу и продолжили работу, несмотря на все попытки изолировать нашу страну.

Zanmsk.ru Первый вице-премьер России Андрей Белоусов

«В 2022 году российский товарный экспорт не только не сократился — он установил исторический рекорд, составив почти $600 млрд. Вопреки санкционным ограничениям, объем несырьевого неэнергетического экспорта достиг высокого уровня в почти $200 млрд. Эти цифры говорят сами за себя. Хотел бы отметить, что за этими цифрами стоит множество людей, команды компаний, которые пробивали новые логистические маршруты, выходили на новые рынки. Это все требует очень высокой оценки. Каждый номинант — уже победитель», — подчеркнул Белоусов.

По итогам рассмотрения более 1,5 тысяч заявок в финал вышли 112 компаний. Самыми активными в разрезе регионов оказались экспортеры Санкт-Петербурга (111 заявок). За ними следует Свердловская (80 заявок), Нижегородская (71 заявка), Владимирская (67 заявок), Саратовская (64 заявки) и Московская (63 заявки) области. Лучшими из лучших в разных номинациях стали более 60 предприятий.

Малый и крупный бизнес оценивали раздельно. К примеру, лучшим экспортёром в сфере промышленности стало крупное московское АО «Полипласт», реализующее на экспорт химические продукты — полимеры, полиэфиры, готовые добавки для цементов. А в сфере малого и среднего предпринимательства (МСП) первое место завоевало волгоградское научно-производственное объединение «Броня» — производитель и экспортёр сверхтонких теплоизоляторов.

Первое место в номинации «Экспортёр года в сфере машиностроения» отдано крупной орловской компании «Фригогласс Евразия», которая занимается производством и экспортом холодильных витрин. А среди малых и средних предприятий лучше всех оказалось белгородское предприятие «Фригопоинт», экспортирующее компоненты холодильной техники.

Regionorel.ru «Фригогласс Евразия», город Орёл

Экспортёром в сфере базовой продукции агропрома признан один из крупнейших производителей свинины и говядины, а также полуфабрикатов — ТК «Мираторг» (Московская область), а в малом бизнесе наилучшие показатели продемонстрировало предприятие «Агроинвест» (Смоленская область), которое ведёт обработку и экспорт семян для посадки.

В сфере экспорта готового продовольствия лучшим стал свердловский Жировой комбинат, экспортирующий подсолнечное масло, а также продуктов питания (маргарины, спреды, майонез, горчицу и соусы). В сфере МСП больше всех отличился подмосковный «Плодоимпорт», который экспортирует консервированные овощи и фрукты под брендом «Дядя Ваня».

Также определены экспортёры года в сфере услуг и трейдеры года. Помимо этого, в 2023 году были учреждены дополнительные номинации: «Новая география», «Провыв года», «Лучший молодой предприниматель — экспортёр» и другие.

Победители «Экспортера года» получат различные бонусы от РЭЦ. Церемония награждения состоится 19 октября на Международном экспортном форуме «Сделано в России».

Как сообщало ИА Регнум, благодаря национальному проекту «Международная кооперация и экспорт» отечественные производители получают государственную поддержку при выходе на международные рынки. В том числе, производители и поставщики могут обратиться в региональные Центры поддержки экспорта и Торговые представительства России за рубежом для поиска иностранных клиентов и анализа зарубежного рынка.

Премия «Экспортер года» учреждена правительством РФ и проводится как всероссийский конкурс в рамках нацпроекта последние 5 лет. За это время участниками стали более 6,2 тысяч компаний.

Программу «Сделано в России», куда входит система добровольной сертификации «Сделано в России» и поддержка национального бренда Made in Russia, реализуют Российский экспортный центр и фонд «Росконгресс». Координационный совет по поддержке экспорта был создан в 2020 году. В состав совета входят руководители деловых объединений (РСПП, ТПП РФ, «Деловой России» и «Опоры России»), Российского экспортного центра и экспертной группы «Экспорт товаров и услуг» программы «Трансформация делового климата».