Москва, 5 октября, 2023, 13:16 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин вместе с премьер-министром Бангладеш Шейхой Хасиной принял участие по видеосвязи в церемонии по случаю завоза ядерного топлива на первый энергоблок АЭС «Руппур». Об этом 5 октября сообщила пресс-служба Кремля.

Кадр из видео Президент России Владимир Путин

В ходе церемонии глава государства приветствовал всех её участников и поздравил их с новым значимым этапом строительства АЭС в Бангладеш.

«Этот флагманский проект отвечает интересам двух стран, способствует дальнейшему углублению взаимовыгодного сотрудничества и, конечно же, вносит реальный значимый вклад в развитие экономики, укрепление энергетической безопасности республики», — сказал он.

Президент отметил, что Бангладеш является давним другом и добрым партнёром России, а основы отношений двух стран заложены в начале 1970-х годов, когда СССР поддерживал народ Восточной Бенгалии в борьбе за независимость, а затем и в становлении нового государства — Бангладеш.

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В церемонии также приняли участие глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси, гендиректор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачёв, министр науки и технологий Бангладеш Йефеш Осман, директор проекта строительства АЭС «Руппур» Шавкат Акбар и глава генерального подрядчика строительства АЭС «Руппур», заместитель гендиректора по атомной энергетике «Росатома» Андрей Петров.

Петров вручил в Дакке премьер-министру Бангладеш сертификат о доставке свежего российского ядерного топлива.

Как сообщало ИА Регнум, 18 сентября глава департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский рассказал, что московский производитель контрольно-измерительных приборов поставит оборудование для автоматизированной системы радиационного контроля (АСРК) АЭС в Бангладеш. По его словам, первая поставка этого оборудования должна состояться в ноябре 2023 года.

Возведение АЭС «Руппур» в провинции Бангладеш Пабна осуществляет госкорпорация «Росатом» на основе межправительственного соглашения от 2011 года. Станция будет состоять из двух энергоблоков поколения III+ суммарной мощностью 2400 мегаватт.