Москва, 5 октября, 2023, 13:02 — ИА Регнум. На певицу Аллу Пугачёву и её дочь Кристину Орбакайте подали в суд из-за загородной недвижимости, следует из картотеки Солнечногорского городского суда Московской области.

Екатерина Чеснокова/РИА Новости Алла Пугачева с дочерью Кристиной Орбакайте

Согласно данным суда, иск подал Анатолий Рыськов 21 июля 2023 года. Третьим лицом по делу проходит комитет по управлению имуществом администрации Солнечногорска. Заседание по делу назначили на 31 октября.

Помощник председателя Солнечногорского городского суда Московской области Екатерина Белоусова рассказала агентству городских новостей «Москва», что на Пугачёву и Орбакайте подали в суд с требованием предоставить свободный доступ к береговой полосе путём сноса расположенных в границе участка сооружений, принадлежащих ответчикам.

При этом в иске не уточняется, кем приходится им Рыськов и о каких сооружениях конкретно идёт речь.

Как сообщало ИА Регнум, Пугачёва с 2021 года не вносит арендную плату за пользование участком в районе деревни Бережки в Солнечногорском районе Московской области. Предполагается, что объект, за который не вносится арендная плата, — причал на берегу реки Истры. В СМИ писали, что там расположена дача, принадлежащая внуку певицы Никите Преснякову. Дом в марте выставили на продажу за 225 млн рублей.

В июне Тверской суд Москвы не стал взыскивать с Аллы Пугачёвой 50 тыс. рублей за аренду участка в Солнечногорске. В заявлении говорилось, что певица длительное время не оплачивала аренду. Документ поступил в суд в мае 2023 года.

Пугачёва в 2022 году уехала из Израиля в Россию. Супруг певицы Максим Галкин (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом) неоднократно выступал с антироссийскими заявлениями.