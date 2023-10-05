Москва, 5 октября, 2023, 13:01 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин поручил правительству рассмотреть вопрос строительства Северо-Сибирской железной дороги. Об этом сообщили в Кремле.

Svetlana Vozmilova/Global Look Press

«Правительству России совместно с правительством Кемеровской области — Кузбасса, РАН и РЖД рассмотреть вопрос о строительстве Северо-Сибирской железнодорожной магистрали», — говорится в сообщении.

О результатах необходимо доложить до 1 марта 2024 года.

Северо-Сибирская железная дорога, Севсиб — планируемая железная дорога длиной около двух тыс. км, которая соединит Ханты-Мансийский автономный округ с Байкало-Амурской магистралью. Проект 1983 года предусматривал пять маршрутных вариантов, в 1996 году правительству представили «Федеральную программу освоения Нижнего Приангарья в Красноярском крае», в соответствии с которой предполагалось несколько вариантов развития, включая транспортную инфраструктуру со строительством Севсиба. В 2003 году Минтранс представил транспортную стратегию до 2025 года, привлечённый к этому Институт экономики и организации промышленного производства поддержал строительство. Общую стоимость проекта оценили в $6-12 млрд, каждый километр — в $3-5 млн.