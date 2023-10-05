Киев, 5 октября, 2023, 13:05 — ИА Регнум. Жители Украины после решения Нацбанка отпустить курс гривны массово стали скупать доллары, из-за чего образовались огромные очереди в пунктах, где можно обменять валюту, сообщил 5 октября бывший премьер страны Николай Азаров в Telegram-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Люди кинулись скупать доллары, пока не произошел обвал», — написал он.

Азаров также опубликовал фото талона электронной очереди одного из банков. В нём указано, что впереди в очереди на покупку валюты ожидают 345 человек.

Замглавы Нацбанка Украины Сергей Николайчук написал на своей странице в Facebook (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ), что подобного ажиотажа ожидали. Он заявил, что спрос на валюту будет постепенно снижаться, а жителям придётся привыкать к новой реальности.

На Украине политику фиксированного курса гривны ввели 24 февраля 2022 года. Нацбанк решил отказаться от неё с 3 октября. Финансовый регулятор пообещал не допускать слишком сильных колебаний национальной валюты.

Как сообщало ИА Регнум, среди представителей руководства Украины началась паника после того, как в США на фоне спора о включении в госбюджет помощи Киеву сняли с поста спикера палаты представителей Конгресса США Кевина Маккарти. Депутат Верховной рады Иванна Климпуш-Цинцадзе назвала это катастрофой. В Киеве обеспокоились из-за того, что вопрос о выделении средств на помощь Украине оказался в подвешенном состоянии.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, комментируя госбюджет своей страны на 2023 год, сообщил, что его приняли с дефицитом порядка $38 млрд. Сверх того, еще $17 млрд нужно на восстановление энергетики, жилья и инфраструктуры.