Трое волгоградцев получили по три года колонии за попытку захвата власти
ФСБ: трое волгоградцев получили по три года колонии за попытку захвата власти
Волгоград, 5 октября, 2023, 12:59 — ИА Регнум. Троих жителей Волгограда, планировавших захват власти с применением оружия, приговорили к трём годам колонии, сообщили 5 октября в пресс-службе регионального управления ФСБ.
Суд признал их виновными в участии в экстремистском сообществе (часть 2 статьи 282.1 УК РФ). Также одного фигуранта признали виновным в призывах к осуществлению экстремистской деятельности (статья 280 УК РФ).
Каждому из троих суд назначил наказание в виде лишения свободы в колонии общего режима.
Кроме того, суд запретил им руководить в течение пяти лет общественными объединениями и в течение четырёх лет — участвовать в них.
Подозреваемых в подготовке к захвату власти в Волгограде задержали в конце июня прошлого года. ФСБ сообщала, что они планировали применить оружие и легковоспламеняющиеся смеси при нападении на силовиков, на встречах мужчины обсуждали конкретные планы захвата.
ФСБ 5 сентября сообщила о задержании во Владимирской области гражданина России, работавшего на спецслужбы Украины. Он передавал Киеву данные о передвижении техники Вооружённых сил России.