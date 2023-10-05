Волгоград, 5 октября, 2023, 12:59 — ИА Регнум. Троих жителей Волгограда, планировавших захват власти с применением оружия, приговорили к трём годам колонии, сообщили 5 октября в пресс-службе регионального управления ФСБ.

Иван Шилов ИА REGNUM

Суд признал их виновными в участии в экстремистском сообществе (часть 2 статьи 282.1 УК РФ). Также одного фигуранта признали виновным в призывах к осуществлению экстремистской деятельности (статья 280 УК РФ).

Каждому из троих суд назначил наказание в виде лишения свободы в колонии общего режима.

Кроме того, суд запретил им руководить в течение пяти лет общественными объединениями и в течение четырёх лет — участвовать в них.

Подозреваемых в подготовке к захвату власти в Волгограде задержали в конце июня прошлого года. ФСБ сообщала, что они планировали применить оружие и легковоспламеняющиеся смеси при нападении на силовиков, на встречах мужчины обсуждали конкретные планы захвата.

ФСБ 5 сентября сообщила о задержании во Владимирской области гражданина России, работавшего на спецслужбы Украины. Он передавал Киеву данные о передвижении техники Вооружённых сил России.