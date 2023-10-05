Москва, 5 октября, 2023, 13:04 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин поручил продлить программу экономического развития Кемеровской области ещё на шесть лет — до 2030 года. Перечень поручений главы государства по итогам совещания с членами правительства 5 октября опубликовали на сайте Кремля.

Андрей Лавренчук ИА Регнум

«Правительству Российской Федерации совместно с правительством Кемеровской области — Кузбасса продлить до 2030 года срок реализации программы социально — экономического развития Кемеровской области — Кузбасса до 2024 года, утвержденной правительством Российской Федерации», — говорится в нём.

Срок исполнения поручения — до конца нынешнего года.

Глава государства также поручил правительству вместе с властями Кузбасса закончить возведение северо-западного обхода Кемерова не позднее 2024 года. Дорогу начали строить в 2021 году, она призвана перенаправить движение автотранспорта по федеральной трассе «Сибирь», в данный момент проходящей по городу.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 5 октября Путин поручил рассмотреть вопрос о введении регулирования цен на мазут для отопительного сезона. Президент также поручил обеспечить за счёт средств бюджета федерального уровня софинансирование мероприятий по подготовке к наступающему отопительному сезону.

Глава государства 28 сентября дал поручение определить источники финансирования национального Центра исторической памяти. Срок исполнения поручения — до 15 декабря 2023 года.