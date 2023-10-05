Москва, 5 октября, 2023, 12:51 — ИА Регнум. Бывший редактор Первого канала Марина Овсянникова не согласилась с вынесенным Басманным судом решением по делу о распространении недостоверной информации о российской армии и обжаловала приговор. Об этом 5 октября сообщили в суде.

Александр Щербак/ТАСС Бывший редактор Первого канала Марина Овсянникова

В судебной инстанции в беседе с ТАСС уточнили, что поданную апелляционную жалобу рассмотрят в Мосгорсуде. Дату и время заседания пока не назначили.

Как сообщало ИА Регнум, в марте 2022 года Овсянникова вышла в студию с провокационным плакатом на русском и английском языках в прямом эфире программы «Время». После этого инцидента Первый канал начал проверку, по итогам которой её уволили.

В августе 2022 года Басманный суд отправил бывшую сотрудницу телеканала под домашний арест по делу о распространении фейков про российские Вооружённые силы. Поводом для возбуждения дела послужил её одиночный пикет на Софийской набережной в Москве. Перед этим её несколько раз штрафовали по статье о дискредитации российской армии.

Четвёртого октября Басманный суд Москвы заочно приговорил Овсянникову к 8,5 года лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Суд признал бывшую сотрудницу телеканала виновной в распространении фейков о ВС России. Помимо этого, Овсянникову лишили права заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов и информационно-телекоммуникационных сетей сроком на четыре года.