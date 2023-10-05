Берлин, 5 октября, 2023, 12:41 — ИА Регнум. Сопредседатель немецкой правой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Тино Крупалла находится в реанимации в больнице после покушения, совершённого в ходе предвыборного мероприятия в городе Ингольштадт в Баварии. Об этом 5 октября «Известиям» сообщили в пресс-службе политического объединения.

IMAGO/Global Look Press Тино Хрупалла

«Тино Хрупалла находится в реанимации», ― говорится в сообщении

Также в пресс-службе партии добавили, что на теле у политика обнаружили след от укола. Его происхождение устанавливают. Проводятся тесты на возможные вещества в организме, полиция продолжает расследование.

Также в партии заявили, что все запланированные на 5 октября встречи сопредседателя «Альтернативы для Германии» отменили.

Ранее ИА Регнум сообщало, что лидера парламентской фракции «Альтернатива для Германии» Тино Хрупаллу экстренно госпитализировали после инцидента на предвыборном мероприятии в Баварии. Его увезла скорая помощь. По предварительным данным, речь идёт о нападении.

Депутат комитета по обороне в бундестаге от АдГ Ян Нольте пояснил, что причиной госпитализации лидера политического объединения мог стать анафилактический шок. Он добавил, что, по разным данным, похоже, что два человека ввели политику в плечо неизвестное вещество, после чего Хрупалла потерял сознание.

При этом он отметил, что пока официально эту версию не подтвердили ни в экстренных службах, ни в полиции, ни в больнице. Нольте также упомянул об угрозах, которые поступали председателю партии АдГ Элис Вайдель, из-за которых служба безопасности вывезла её с семьёй в другое место.