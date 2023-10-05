Москва, 5 октября, 2023, 12:32 — ИА Регнум. Более 23 тыс. вывезенных с Украины детей остались в Европе без какого-либо надзора, сообщил 5 октября посол МИД России по особым поручениям по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.

Иван Шилов ИА Регнум

«Целый ряд европейских правозащитных структур констатируют, что в этом году фиксировалось более 23 тыс. украинских детей без надзора, которые были туда вывезены», — заявил он на пресс-конференции о нарушениях прав детей на Украине.

Как сообщало ИА Регнум, Запад долгое время голословно обвиняет Россию и Белоруссию в вывозе детей с территории Украины якобы против их воли. Президент России Владимир Путин в связи с этим говорил, что Киев намеренно раздул эту историю, чтобы опорочить российскую сторону, в то время как все усилия на самом деле направлены на спасение детей. На встрече с лидерами Африки в июне в Санкт-Петербурге президент заявил, что Россия проводила эвакуацию украинских детей с целью обеспечить безопасность жизни и здоровья.

Уполномоченный по правам ребёнка Мария Львова-Белова сообщила в начале апреля, что украинские власти не направляли запросов в Россию с требованием вернуть украинских детей. По её словам, Москва передала в Международный комитет Красного Креста сведения об эвакуированных. Россия не скрывает их имена и готова передать их в семьи по запросам родителей или опекунов, добавил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов.