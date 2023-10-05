Екатеринбург, 5 октября, 2023, 12:42 — ИА Регнум. Неизвестный мужчина на самокате и в капюшоне подъехал к актёру «Уральских пельменей» Сергею Ершову и бросил под ноги ему рюкзак, украденный у артиста неделю назад. Это произошло ночью, когда Ершов приехал к своему дому. Актёр из-за темноты не смог рассмотреть лицо мужчины. В рюкзаке был сценарий для нового сериала СТС. Об этом ИА Регнум рассказал сам Сергей.

Кадр из видео Актёр «Уральских пельменей» Сергей Ершов

24 сентября 51-летнего Сергея Ершова обокрали в Екатеринбурге. Он припарковал автомобиль возле студии звукозаписи на улице Тургенева. Мужчина оставил вещи в салоне, а сам ушёл.

Через несколько минут с артистом связались сотрудники охранной компании. Они сообщили, что им поступил сигнал, что машину взломали. Выбежав на улицу, актёр увидел разбитое заднее стекло. Вещей, которые остались на заднем сиденье, не было.

В украденном рюкзаке находились документы на имя самого актёра и его супруги, а в ноутбуке хранились материалы для нового сериала на канале СТС, над которыми артист долго трудился. О краже Ершов заявил в полицию, но надежды на возвращение похищенного были невелики. На место происшествия направили наряд оперативников, они осмотрели автомобиль, опросили очевидцев и приняли заявление краже. По делу начали проверку.

Ершов рассказал о случившемся у себя в соцсетях, он пообещал вознаграждение за возвращение похищенного или любую информацию о злоумышленниках. Через неделю артист получил вещи обратно довольно странным образом.

«Мне вернули абсолютно всё, что украли. Я подъехал к своему дому ночью, какой-то парень на самокате проезжал мимо и кинул рюкзак со всем содержимым мне под ноги. Он был в капюшоне, лица я не рассмотрел, на улице было темно. Скорее всего, они посмотрели прописку в паспорте, который был в украденном рюкзаке, приехали по адресу и всё мне отдали. Возможно, это методы у воров такие — украсть и вернуть за вознаграждение. Но мне просто так вернули. Был же резонанс у этой истории, наверно, поэтому всё так закончилось», — объяснил Сергей Ершов.

Полиция Екатеринбурга продолжает поиски вора.

Артист надеется, что его история послужит уроком для других автомобилистов, и они не будут оставлять ценные вещи в машинах без присмотра. Под постом актёра в соцсетях подписчики стали делиться своими историями потерь, находок и даже оставляют свои объявления о розыске пропавших домашних животных в надежде на чудо.

Сергей Ершов родился 17 мая 1967 года. Он выступал в составе команды КВН «Уральские пельмени» с момента её основания. Ершов является одним из основных авторов и художественным руководителем коллектива. Артист сыграл роль Сергея Оборина в сериале «Реальные пацаны». Кроме того, Ершов поставил мюзикл «Выпускной», был сценаристом скетч-шоу «Нереальная история» на СТС. В марте 2014 года Ершов открыл в Екатеринбурге ночной клуб европейского уровня под названием «Hills 18/36».