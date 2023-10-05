Горловка, ДНР, 5 октября, 2023, 12:21 — ИА Регнум. В результате обстрела Горловки в ДНР со стороны украинских военных погибла мирная жительница. Об этом 5 октября сообщил мэр города Иван Приходько в Telegram-канале.

Дмитрий Ягодкин/ТАСС

«В результате украинской вооруженной агрессии погибла мирная жительница Горловки. Вечная память невинно убиенной», — написал он.

Ранее Приходько сообщил, что при обстреле ВСУ города пять мирных жителей получили ранения.

Как передавало ИА Регнум, 2 октября при обстрела украинскими войсками жилых домов и гражданской инфраструктуры Новой Каховки в Херсонской области погиб мирный житель. По данным городской администрации, мужчина 1964 года рождения во время обстрела находился в собственном доме.

Уполномоченный по правам ребёнка в ЛНР Инна Швенк 27 сентября сообщила, что с 2014 года из-за действий ВСУ в республике 65 детей погибли и ещё более 180 были ранены.